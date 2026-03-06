Глава Талдомского округа потребовал ускорить очистку крыш

Совещание по вопросам ЖКХ прошло 5 марта в Талдомском округе Подмосковья. Глава округа Юрий Крупенин поручил срочно наладить очистку кровель от снега и наледи и перевел ситуацию на личный контроль, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главной темой встречи с руководителями профильных служб и управляющих компаний стала критическая ситуация с очисткой крыш многоквартирных домов. Глава округа оценил качество уборки сосулек и снежных навесов как неудовлетворительное.

Юрий Крупенин поручил в кратчайшие сроки разработать и утвердить графики очистки кровель. Также ответственным службам необходимо ежедневно докладывать о ходе работ по удалению наледи и снега. Вопрос безопасности жителей и контроль за устранением опасных участков переведен в режим личного контроля главы округа.

Кроме того, на совещании обсудили ремонт подъездов, качество уборки дорог общего пользования и обращения жителей, поступившие через портал «Добродел». По каждому вопросу структурным подразделениям установлены конкретные сроки исполнения. Проверка выполнения поручений пройдет в установленном порядке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.