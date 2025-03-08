Глава Щелкова Андрей Булгаков поздравил с 8 марта женщин-военнослужащих

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков в преддверии Международного женского дня посетил 38-ю гвардейскую бригаду управления в Медвежьих Озерах для того чтобы поздравить девушек-военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Теплой традицией становится поздравление с наступающим 8 марта девушек-военнослужащих отдельной гвардейской бригады управления в Медвежьих Озерах. Все эти прекрасные представительницы женской половины выбрали для себя непростой, но благородный путь служения Родине. Каждая из них — чья-то мама, жена, дочь — со своими делами, заботами и мечтами. Но при этом девушки всегда дарят нам, мужчинам, поддержку и силу — за что мы очень благодарны», — отметил Андрей Булгаков.

Помимо поздравлений, в рамках встречи все собравшиеся обсудили участие военной части в предстоящих торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы, а также высадку аллеи саженцев «Сад Победы».

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.