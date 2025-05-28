Глава «Роскосмоса» Баканов прокомментировал неудачный запуск ракеты Starship

Баканов о неудаче со Starship: сложно доставить большой объем нагрузки к Марсу

Девятый запуск ракеты Starship, который провалился, показывает всю сложность задачи доставки большого объема нагрузки к Марсу. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, сообщает пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале .

По его словам, у SpaceX в этот раз не получилось добиться изначально поставленной цели, однако Россия, с точки зрения этики, всегда будет на стороне тех, кто создает проекты в космической сфере. Баканов пожелал компании удачи и отметил, что «Роскосмос» следит за разработкой SpaceX.

Между тем, по словам главы госкорпорации, РФ разрабатывает транспортную систему с ядерной энергетической установкой. С ее помощью на околомарсианскую орбиту можно будет доставить порядка 10 тонн полезной нагрузки.

SpaceX и «Роскосмос» связывает их общая цель — изучение космоса. По словам Баканова, всем странам рано или поздно придется объединить усилия в этом направлении.

Девятый запуск ракеты Starship американской SpaceX оказался неудачным. Корабль быстро и незапланированно деформировался. Прошлый тестовый полет также был провальным.