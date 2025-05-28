Девятый запуск ракеты Starship американской SpaceX завершился провалом

Девятый испытательный запуск ракеты Starship провалился. Корабль быстро и незапланированно деформировался, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Space X.

Через полчаса после запуска связь со второй ступенью Starship утратили. Во время полета еще произошла утечка топлива.

Грузовой отсек не был открыт на 100%. Из-за этого не получилось вывести в суборбитальное пространство восемь симуляторов спутниковой системы Starlink.

Во время прошлого тестового полета Starship, который произошел в марте, специалисты SpaceX тоже утратили связь с кораблем вскоре после запуска. В январе это произошло на восьмой минуте полета. Сверхтяжелая ракета-носитель Starship разлетелась на куски. Во время набора скорости перестало работать несколько двигателей. Ракета начала вращаться, после чего инженеры утратили с ней связь.