Глава Подольска встретился с жителями мкр Климовск

Одно из обращений касалось качества электромонтажных работ в доме 31 на ул. Школьной. Информация о выявленных недостатках будет направлена подрядчику.

«Взяли на особый контроль ситуацию в доме 13 на улице Ленина: зафиксирована протечка кровли, из-за которой пострадал в том числе и подъезд. Пересмотрим сроки ремонта крыши, а также мест общего пользования. Управляющей организации дано поручение более тщательно следить и за чистотой, придерживаться установленного графика уборки. Также рассмотрел просьбу об изменении вида разрешенного использования земельного участка. Такие решения принимаем строго с соблюдением всех норм законодательства», — сообщил глава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.