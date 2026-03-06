Глава Подольска поздравил жительниц с наступающим 8 Марта

В концертный зал пригласили тех, чей вклад в поддержку семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения и укрепление общественного согласия заслуживает особого признания. Волонтеры, медики, руководители общественных организаций, военнослужащие, многодетные мамы — вместе с председателем горсовета Игорем Науменковым вручил им награды за труд, заботу и неравнодушие, которые делают наш Подольск сильнее. Важно, что каждая из них беззаветно любит Россию, поддерживает наших участников спецоперации.

Почетными гостями праздника стали участницы Великой Отечественной войны Мария Михайловна Рохлина и Розалия Яковлевна Коваль, а также жены и матери нынешних защитников Родины. Низкий поклон им за мужество и силу духа. Пока мужчины выполняют воинский долг, тыл в надежных женских руках.

Сегодня жительницы округа успешно реализуют себя в самых разных сферах — от экономики и образования до культуры, бизнеса и общественной деятельности. Спасибо за преданность Подольску.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться — всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.