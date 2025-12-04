Глава Одинцовского округа провел личный прием жителей в Часцах

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел выездной личный прием в поселке Часцы, где обсудил с жителями вопросы дорожного ремонта, развития спорта и благоустройства мемориала, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Андрей Иванов вместе с заместителями провел личный прием граждан в культурно-досуговом центре «Часцовский» в поселке Часцы. Основные обращения касались ремонта дорог и развития спортивной инфраструктуры.

С жителем деревни Татарки обсудили состояние подъездной дороги от Можайского шоссе. Этот участок был передан муниципалитету в феврале 2025 года. В мае дорогу выровняли асфальтовой крошкой, но вскоре появились новые ямы. Глава округа поручил включить асфальтирование этого участка в план работ на 2026 год и подготовить заявку в региональное министерство транспорта.

Жители Часцов поинтересовались строительством спортивных объектов. Им сообщили, что в 2027 году планируется ремонт стадиона по программе «Спорт Подмосковья». Также муниципалитет подготовит заявку на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом и борцовской площадкой. Для этого потребуется коллективное письмо от жителей.

На приеме также рассмотрели вопрос обустройства Вечного огня на мемориале бойцам 32-й стрелковой дивизии в деревне Акулово. Андрей Иванов поручил провести технический анализ и подготовить дорожную карту по этому проекту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.