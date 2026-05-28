Глава Мытищ проверила благоустройство набережной Яузы

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая 27 мая проверила ход работ на набережной реки Яузы. Сейчас в округе продолжается второй этап масштабного проекта, завершить который планируют до конца сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первая часть проекта была реализована в прошлом году. В настоящее время подрядчик обустраивает участок от улицы Пролетарской до улицы Семашко, д. 4, к. 3 и сортировочного пункта «Почты России». Работы ведутся на левом и правом берегах реки, а также на природных островах.

Строители формируют дорожно-тропиночную сеть и подходы к островам. Пешеходные коммуникации выполняют с использованием металлоконструкций с последующей укладкой деревянных настилов, тротуарной плитки и асфальта на велодорожках. Также предусмотрены монтаж пирсов и установка уличного освещения.

Отдельное внимание уделяют безопасности. На территории появятся посты охраны и камеры видеонаблюдения. Завершить этот этап благоустройства планируется до конца сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.