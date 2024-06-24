Подмосковье — лидер по приросту населения среди всех российских регионов, сообщил в интервью РИАМО руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстата) Леонид Калимуллин.

По его словам, за последние 10 лет население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек, то есть на 24,3%, что существенно опережает темпы прироста населения в остальных субъектах РФ.

В Подмосковье вопросами охраны труда и занятости населения занимается министерство социального развития. Летние каникулы — время, которое подростки в силу своих возможностей посвящают временному трудоустройству. В 2024 году Минсоцразвития заключило более 500 соглашений с администрациями городских округов для того, чтобы обеспечить ребят вакантными рабочими местами. Планируется, что за лето будут трудоустроены более 20 тыс. подростков. Помимо зарплаты, они получают материальную поддержку из бюджета региона, которую им выплачивает областной центр занятости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье растет и развивается. Каждый год население региона прибавляет порядка 80–90 тысяч человек.

«Это значит, что мы должны успевать строить и социальную инфраструктуру, и создавать рабочие места. Мы стараемся работать очень плотно, взаимодействовать по разным направлениям с Москвой. Это всегда оценивают жители как нашей любимой столицы, так и Подмосковья», — заявил Воробьев.

С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте РИАМО.