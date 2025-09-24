Глава Ленинского округа проверил обновленную аварийно-диспетчерскую службу

Глава Ленинского округа Станислав Каторов в ходе рабочего выезда проверил обновленную аварийно-диспетчерскую службу МУП «Видновское ПТО ГХ». Благодаря внедрению современных технологий служба была полностью обновлена и теперь соответствует самым высоким стандартам. Здесь осуществляется контроль за водоснабжением, водоотведением и теплоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«В прошлом году по поручению губернатора Андрея Воробьева мы автоматизировали котельные, установив датчики на каждой из них. Теперь мы расширяем эту работу на центральных тепловых пунктах (ЦТП), канализационных и водонасосных станциях, чтобы обеспечить полную диспетчеризацию водоканала и теплосети. В настоящее время на 14 ЦТП уже установлены датчики, обеспечивающие передачу информации в системы различных уровней. Вся информация с датчиков отображается на мнемосхеме, что позволяет оперативно видеть температуру, давление и наличие воды в системах», — сказал Станислав Каторов.

В городе Видное 46 котельных и большое количество жителей, поэтому надежная работа инфраструктуры очень важна. Параллельно с этим в текущем году в Ленинском округе продолжается масштабная замена труб и коммуникаций теплосети на более чем 20 локациях. Все пробные топки прошли успешно, к отопительному сезону округ готов.

С сегодняшнего дня в Ленинском округе начался отопительный сезон. В первую очередь, тепло поступит в социальные объекты — школы, детские сады, больницы, объекты культуры и спорта. Затем будут подключены жилые дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.