Глава Клина провел теплую встречу с бойцами СВО 27 мая

Встреча главы городского округа Клин Василия Власова с участниками СВО и их семьями прошла 27 мая в рамках проекта «Теплые встречи». Бойцы, прибывшие в отпуск, обсудили с руководством округа насущные вопросы в неформальной обстановке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Клин такие встречи проходят еженедельно и стали частью системной работы по взаимодействию местной власти, общественных организаций и семей военнослужащих. Формат предполагает открытый диалог и обсуждение конкретных проблем.

За общим столом собрались бойцы, их родные и команда главы округа. Участники посмотрели видеозапись, снятую клинским гуманитарным конвоем на линии боевого соприкосновения в мае. Военнослужащие обратились к жителям округа, предпринимателям и своим близким.

«Такие встречи необходимы. На них каждый может лично пообщаться с главой округа и его командой, рассказать о проблемах и рассчитывать на решение насущных вопросов — бытовых, юридических, социальных, медицинских и других», — отметил Василий Власов.

Он подчеркнул, что формат «Теплых встреч» позволяет оперативно реагировать на обращения и поддерживать семьи участников спецоперации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.