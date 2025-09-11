Глава городского округа Ступино провел встречу с членами УИКов муниципалитета

В городском округе Ступино работают Территориальная и 54 участковые избирательные комиссии — это 550 сотрудников. Руководитель муниципалитета Сергей Мужальских поздравил участников встречи с праздником, отметил их профессионализм и преданность делу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«За время, которое мы с вами работаем, вы зарекомендовали себя грамотными специалистами. Все выборы проходили в нашем муниципалитете без нарушений. Спасибо вам за труд! Уверен, ваш опыт и знания позволят провести и предстоящие избирательные кампании на высоком уровне. Желаю успехов и рассчитываю на результативную командную работу!».

Сергей Мужальских вручил награды губернатора и Избирательной комиссии Московской области лучшим участникам выборного процесса.

Участники встречи обсудили успехи, нововведения в работе и планы на следующий год. В 2026-м командам УИКов предстоит провести выборы в Государственную и Московскую областную думы. Затем — выборы в окружной Совет депутатов, губернаторскую и президентскую кампании.

Система выборов трансформируется: внедряется дистанционное электронное голосование, проводится подомовой обход с информированием жителей о выборах, что позволяет повысить явку. Отметим, по этому показателю члены УИКов округа — в числе лучших в Подмосковье.

Проголосовать в ЕДГ2025 могут избиратели только 9 округов, в которых в этом году пройдут выборы — Балашихи, Дмитровского округа, Лыткарино, округа Молодежный, Подольска, Фрязина, Шатуры, Электростали и Луховиц.

Выборы пройдут 14 сентября на 593 участках. 1060117 избирателям предстоит выбрать 196 депутатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.