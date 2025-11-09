Глава г. о. Ступино обсудил с жителями ремонт моста в Большом Алексеевском

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских встретился с инициативной группой села Авдотьино. Во встрече также приняли участие руководитель следственного отдела Денис Бояринов, председатель Совета депутатов Александр Сухачев и профильные специалисты администрации, сообщает пресс-служба администрации округа.

Главной темой обсуждения стало обновление моста через реку Северка, соединяющего села Авдотьино и Большое Алексеевское. Ранее в населенном пункте было два перехода. Подвесной мост находился в аварийном состоянии. На его состояние поступило много жалоб на портал «Добродел». Объект признали аварийным, сотрудники МКУ «Благоустройство» его демонтировали.

Второй, находящийся в непосредственной близости от села Авдотьино, на расстоянии 300 м, — из бетонных плит — регулярно затапливает, из-за болотистой местности пользоваться им трудно. С этой проблемой жители обратились к главе округа.

По итогам встречи сотрудниками МКУ «Благоустройство» выполнен ремонт моста, обустроен спуск и подход. Кроме этого, на встрече затронули вопросы работы общественного транспорта и доступности медицинской помощи в селе.

Работа по этим направлениям будет продолжена при участии жителей и профильных служб.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.

