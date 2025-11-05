Глава Фрязина доложил Андрею Воробьеву об итогах благоустройства за 5 лет

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву об итогах благоустройства за последние 5 лет, а также о дальнейших планах в части этой работы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Дмитрий Воробьев отметил, что в округе завершили модернизацию стадиона «Олимп» и благоустройство площади Победы и центральной части города. Также обустроен лесопарк на площади 21 га, озеро Большое на 3,2 га и другие объекты. В 2026 году благоустройство коснется сквера в Заводском проезде.

«Лесопарк, который мы благоустроили, очень популярен у жителей. Это один из самых значимых проектов, которые мы реализовали за 5 лет. В выходные дни его посещают до 5 тыс. человек, причем это не только местные жители. К нам также приезжают гости из Щелкова и других территорий», — отметил глава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.