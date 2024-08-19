Глава Дубны вручил рюкзаки будущим первоклассникам из малообеспеченных семей

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров Поздравил будущих первоклашек Арину и Андриану и вручил им школьные рюкзаки с набором необходимых канцелярских принадлежностей, передает пресс-служба администрации городского округа.

Акция для детей из малообеспеченных семей реализуется ежегодно в рамках программы Губернатора Московской области Андрея Воробьева и стала уже доброй традицией в Дубне.

«Я убежден, что все дети должны иметь равные возможности для учебы, и мы в городе приложили немало усилий, чтобы этого добиться», — сказал Тихомиров.

Подарки первоклассникам помогут родителям сэкономить на подготовке детей к новому учебному году. Обычно именно сборы ребенка в 1 класс требуют от родителей больше всего затрат.

Девочки не только получили красивый подарок к началу учебного года, но и открытку с личным поздравлением от губернатора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.