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Глава Дмитровского округа дал старт строительству моста через канал им Москвы

Масштабный инфраструктурный проект стартовал в Дмитрове — здесь началось строительство нового моста через канал имени Москвы и путепровода через железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заказчиком выступает ГКУ Московской области «Дирекция Дорожного Строительства», а подрядчиком — филиал АО «Дороги и мосты» Мостоотряд-90.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин вместе с депутатами Мособлдумы Мариной Шевченко и Александром Орловым, а также с общественными деятелями муниципалитета дали символический старт строительству этого важного объекта инфраструктуры. После этого спецтехника приступила к бурению буронабивных свай — фундамента будущего моста.

Директор Мостоотряда-90 Олег Зимирев представил детальный план работ.

Проект разделен на несколько этапов:

Строительство нового моста с переустройством коммуникаций и дорожной части

Демонтаж старого моста

Возведение путепровода через железнодорожные пути

Технические характеристики первой очереди моста впечатляют:

Длина — 211,2 м;

Площадь проезжей части — 2 661 кв. м;

Вес металлоконструкций — 1 446 тонн;

Для возведения потребуется 3 870 куб. м бетона.

Завершение всех работ запланировано на ноябрь 2029 года. Стоимость строительства составит 14,764 млрд рублей из бюджета Московской области.

На время строительства первой очереди движение по существующему мосту будет организовано реверсивно, без полного перекрытия.

Олег Зимирев заверил, что работы будут выполнены качественно и в установленные сроки.

«Строительство нового моста — это долгожданное событие для жителей. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Новый мост станет важной вехой в развитии Дмитрова и значительно улучшит транспортную инфраструктуру всего округа. Очень рад, что работы ведут наши земляки — специалисты Мостоотряда-90, а это значит, что все будет сделано качественно, на высоком уровне!» — подчеркнул глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.