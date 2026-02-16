Гимназия №7 в Красногорске отметила 70-летний юбилей

Гимназия №7 имени Дмитрия Яковлева, одно из старейших учебных заведений Красногорска, отпраздновала 70-летие 13 февраля. На торжественном вечере собрались выпускники, педагоги, представители администрации и депутаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гимназия №7, основанная в 1955 году, носит имя первого директора — Дмитрия Яковлева, участника Великой Отечественной войны и педагога по призванию. Именно он заложил традиции культа знаний и разностороннего развития учеников, которые сохраняются и сегодня.

Юбилейное мероприятие прошло в актовом зале, украшенном к празднику. Гостей встречали гимназисты, а открыла вечер вокальным выступлением выпускница 2005 года, директор детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса» Юлия Шелдунова. Ведущие рассказали об основных достижениях гимназии и людях, прославивших учебное заведение, подчеркнув его значимость для истории Красногорска.

Сегодня в гимназии работают профильные классы — предпринимательский и аграрный, организовано углубленное изучение экономики, права, математики, географии, химии и экологии. Ученики ежегодно становятся победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. Гимназия участвует в региональных и федеральных образовательных проектах.

Начальник управления образования Ольга Кравец отметила, что большинство преподавателей гимназии — лидеры образовательной системы округа. Заместитель председателя Совета депутатов Богдан Андриянов подчеркнул преемственность поколений: многие выпускники возвращаются в гимназию в качестве педагогов. В поздравлениях звучала мысль, что главное достоинство гимназии — воспитание патриотов и ответственных граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.