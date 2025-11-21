Гимназия №5 в Красногорске отметила 55-летие со дня основания

Праздничное мероприятие, посвященное 55-летию со дня основания гимназии №5, состоялось в Красногорске. В торжестве приняли участие ветераны школы, выпускники, учителя, родители, ученики, а также руководители других образовательных учреждений.

Среди почетных гостей были начальник управления образования администрации округа Ольга Кравец, депутаты совета депутатов Алексей Клецкин и Евгений Добровольский, директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин.

Ольга Кравец выступила с поздравлением от имени главы городского округа Дмитрия Волкова. Она пожелала гимназистам интересных и радостных событий, подчеркнув, что школа — это дом, где важно научиться любить, ценить и уважать друг друга.

Педагогический коллектив получил грамоты от главы муниципалитета, совета депутатов и профсоюза образования. Кроме того, были вручены медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне от партии КПРФ.

В фойе гимназии разместили стенд с фотографиями, отражающими историю учреждения, а также портреты педагогов, обучающих юных красногорцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.