Герой России Олег Кононенко проголосовал в Королеве

В Королеве продолжается второй день голосования. В эти дни в Подмосковье проходят выборы сразу двух уровней — жители выбирают депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Свой голос на выборах отдал Герой России, летчик-космонавт Олег Дмитриевич Кононенко. Он сделал это не в космосе, а на земле — на избирательном участке № 1093, который расположен в школе № 5 на улице Дзержинского.

После голосования Олег Кононенко поделился своими впечатлениями. По его словам, участие в выборах — это его гражданская позиция, и он очень рад, что смог ее изъявить. Ему все понравилось: атмосфера на участке замечательная, жители, которые приходят голосовать, чувствуют себя комфортно, как в домашних условиях.

Олег Кононенко — российский летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, обладатель мирового рекорда по суммарному времени пребывания в космосе. Родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР. В 1988 году окончил Харьковский авиационный институт по специальности «двигатели летательных аппаратов».

В 1996 году Кононенко был зачислен в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, а в 1998 году получил квалификацию «космонавт-испытатель». С 2016 года занимал должность командира отряда космонавтов, с 2021 года — заместителя начальника ЦПК по подготовке космонавтов. В марте 2026 года назначен начальником (директором) Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, ранее с ноября 2025 года исполнял обязанности руководителя ЦПК.

Олег Кононенко совершил пять космических полетов. Суммарно он провел в космосе 1111 дней — это абсолютный мировой рекорд по длительности пребывания человека на орбите. За свою карьеру он совершил семь выходов в открытый космос общей продолжительностью около 44 часов 30 минут.

Пятый полет Кононенко начался 15 сентября 2023 года и завершился 23 сентября 2024 года, продлившись 374 дня. Это стало рекордом по длительности одной миссии среди российских космонавтов на Международной космической станции. В 2009 году за мужество и героизм, проявленные при осуществлении космического полета, он был удостоен звания Героя Российской Федерации.

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