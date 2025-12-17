Гарбузов: горнолыжные курорты России внедряют ски-пассы столичного производства

Он уточнил, что компании Москвы показывают высокий уровень экспертизы в сфере высоких технологий: собственные наработки они активно внедряют в различных отраслях, сотрудничая с партнерами из других регионов.

«Ежегодно производитель „Смарт Системз“ выпускает около 2 млн ски-пассов, которые поставляются для 20 ведущих горнолыжных курортов страны. Решения используются на Северном Кавказе, Урале и Алтае», — отметил Гарбузов.

В перечень продукции входят как традиционные пластиковые карты и брелоки, так и новейшие изделия на основе «умной бумаги» — с чипом для многократного применения и без чипа для кратковременных посещений. Помимо этого, в текущем году ISBC участвовала в разработке первой транспортной карты, совмещенной с пропуском на горнолыжный курорт.

«Наш R&D-центр разработал ски-пасс из „умной бумаги“, который сохраняет все преимущества обычных пластиковых карт — прочность, четкость печати, долговечность, но при этом по стоимости и скорости производства приближается к бумажным. Благодаря этому решению наши партнеры могут существенно сократить расходы на обеспечение работы пунктов проката без ущерба качеству», — рассказал директор департамента корпоративных и проектных продаж ГК ISBC Александр Якичев.

Он уточнил, что сверхгибкие и тонкие карты из «умной бумаги» особенно популярны для однодневных визитов.

Основу продукта составляет специальный синтетический материал, имеющий термочувствительный слой и оснащенный RFID-меткой. Он не боится влаги, трения и резких изменений температуры, а также не нуждается в дополнительном ламинировании.

Предприятие получает поддержку города. При подготовке к серийному выпуску электронной «умной бумаги» компания привлекла финансирование с помощью Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Группа компаний ISBC, основанная в 2002 году, является одним из ключевых российских специалистов в области создания, производства и распространения RFID-продукции для сегментов цифровой экономики. Собственные производственные мощности позволяют выпускать широкий спектр бесконтактных и контактных смарт-карт, банковских и топливных карт, платежных NFC-стикеров, RFID-брелоков и других носимых устройств.