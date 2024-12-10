ФСБ пресекла работу колл-центров, обманувших 100 тыс человек в 50 странах

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети «колл-центров», действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» («MiltonGroup») Д. Казерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

«Колл-центры» входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и др. Потерпевшими от их противоправной деятельности стало порядка 100 тыс. человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 млн долларов в день.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены руководители функционирующих на территории России «колл-центров»: гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск), которые в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.

В рамках возбужденного Следственным управлением ФСБ России уголовного дела правоохранителями задержаны одиннадцать руководителей и сотрудников российских офисов «колл-центров» по ст. 210 («Организация преступного сообщества»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК России.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.