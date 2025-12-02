Фото: Маргарита Симоньян появилась в эфире в парике после химиотерапии

После первого этапа химиотерапии глава RT Маргарита Симоньян постепенно возвращается к активной жизни. Несмотря на то, что журналистке, которой в сентябре диагностировали рак молочной железы, предстоит пройти еще несколько курсов терапии, она не планирует прекращать работу и продолжает участвовать в телевизионных съемках, но уже в парике, сообщает E1.RU .

Недавно Симоньян появилась в программе Владимира Соловьева, где внимательные зрители заметили изменения в ее облике — журналистка была в парике. В своем Telegram-канале еще до начала лечения Симоньян заявила о своей готовности к возможным последствиям и отсутствии страха перед потерей волос.

Она написала, что для многодетной вдовы переживать из-за волос как-то неуместно, и что она уже приобрела парики и тюрбаны на случай, если сможет вернуться в эфир, и это ее даже забавляет.

Для своего первого телевизионного появления после курса химиотерапии Маргарита выбрала парик, который максимально напоминал ее настоящие волосы — темно-каштанового оттенка и средней длины. Отличием стал лишь непривычный вид — челка и более сдержанная укладка вместо привычных кудрей.

Новый образ Маргарита представила и в своей авторской программе «ЧТД». О том, что теперь она будет появляться в парике, Симоньян упомянула заранее в комментариях к предыдущему выпуску. Отвечая подписчице, которая обратила внимание на ее внешний вид, Маргарита поблагодарила ее и призналась, что это ее последнее появление в таком виде, так как волосы выпали, и следующие выпуски она будет записывать в парике, который, по ее мнению, выглядит неплохо.

Многие пользователи сети выразили поддержку Симоньян и ее решению продолжать работать, несмотря на болезнь и потерю волос. Некоторые подписчики в комментариях отметили, что новая прическа ей даже к лицу.

Ранее Симоньян сообщила о начале лечения от рака молочной железы, она уже прошла первый курс химиотерапии в муниципальной больнице по полису ОМС.

