Физико-математический лицей Сергиева Посада вышел в лидеры областного рейтинга школ

Впервые Физико-математический лицей в Сергиевом Посаде вышел в лидеры областного рейтинга школ В тройке лидеров также одинцовский «Десятый лицей», и люберецкая гимназия № 16 «Интерес», сообщил первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

«Впервые Физико-математический лицей в Сергиевом Посаде вышел в лидеры областного рейтинга», — сказал Бронштейн на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что традиционный лидер рейтинга Физико-математический лицей № 5 из Долгопрудного опустился на 6 позицию. Дмитровский «Логос» немного потерял позиции, но остался в топ-10.

Министр отметил, что также в рейтинг лучших школ региона попали лицей № 8 из Электростали, общеобразовательная школа № 9 из Ступина, лицей научно-инженерного профиля, подольский лицей № 23 и гимназия № 56 из Люберец.

«Места в рейтинге — следствие высокой конкуренции, и коллегам есть к чему стремиться», — заключил Бронштейн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.