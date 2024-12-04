Физик рассказал, был ли опасен упавший в Якутии астероид
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Кандидат физико-математических наук Игорь Колтовской рассказал, что упавший в Якутии астероид не представлял опасности для природы и населения, сообщает сайт «Узнай.ру».
Жители Якутии наблюдали падение яркого шара около 19 часов по московскому времени 3 декабря. Благодаря ясной морозной погоде его было хорошо видно. Астероид упал в необитаемом районе между Ленском и Олекминском. Ученые смогли точно спрогнозировать время и место падения небесного тела.
По словам Колтовского, астероид сгорел в атмосфере, на высоте около 100 километров от Земли, поэтому никакой опасности не представлял. Он добавил, что диаметр небесного тела был небольшой — около одного метра.
Ранее в сети были опубликованы впечатляющие кадры полета астероида над Якутией, которые сняли местные жители.