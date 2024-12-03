Опубликованы устрашающие кадры пролета астероида над Якутией

Жители Якутии опубликовали впечатляющие кадры пролета астероида над регионом. Он вошел в атмосферу Земли 3 декабря, сообщает SHOT .

Во вторник жители города Олекменск стали свидетелями падения астероида. Они успели зафиксировать этот момент, сняв его на видео.

На кадрах видно, как космическое тело входит в атмосферу Земли и сгорает. В какой-то момент горящий астероид начинает ярко мигать, а затем свет исчезает.

Прилет астероида C0WEPC5 размером около метра жители Якутии ждали с самого утра. Ранее сообщалось, что некоторые его фрагменты могут упасть на землю, не сгорев до конца