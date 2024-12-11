Финансист Коган: право блокировать счета без суда создаст опасный прецедент

В России следователи могут получить право без суда блокировать банковские счета, что, в свою очередь, приведет к опасному прецеденту, в котором пострадают предприниматели. Такое мнение высказал финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, пишет Национальная служба новостей .

МВД выступило с инициативой, позволяющей правоохранительным органам временно замораживать банковские активы без разрешения суда на срок до 10 дней. Коган выразил обеспокоенность этой меры, которая уже получила поддержку в правительственной комиссии по разработке законопроектов.

Согласно предложению МВД, счета могут быть заблокированы на десятидневный период как следователями, так и дознавателями. Больше всего, по мнению финансиста, от сложившейся ситуации могут пострадать российские предприниматели.

«Мошенники — это большая социальная проблема, тут спорить нечего. Но нужно думать о последствиях такого решения. Если такое решение будет принято, банки возьмут „под козырек“. Банки же у нас не будут ссориться с правоохранителями. <…> Если без суда у людей могут замораживать банковские счета, то возникает вопрос, как людям жить? Для предпринимателей это будут высокие риски», — пояснил финансист.

Эксперт считает, что теперь банки смогут принять за подозрительный перевод любую финансовую операцию, которая будет чем-то выделяться: объем переводимых средств больше, чем обычно, или оплата услуги, которой ранее не пользовался предприниматель. Финансист считает, что нужно проработать максимально прозрачный и понятный механизм, который будет работать против мошенников во благо безопасности населения, который при этом не создает дополнительных проблем.