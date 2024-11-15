Филипп Киркоров оплатил штрафы за нарушение ПДД на своем Rolls-Royce

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SHOT: певец Филипп Киркоров оплатил все штрафы за нарушение ПДД

Популярный российский певец Филипп Киркоров оплатил более 30 неоплаченных штрафов на личный автомобиль Rolls-Royce, которые копились с декабря прошлого года, сообщает SHOT .

Все штрафы на общую сумму 24 тыс. рублей поп-король оплатил в пятницу утром.

Ранее судебные приставы объявили в розыск Филиппа Киркорова. Причиной стал 31 штраф, которые артист не оплачивал с декабря 2023 года.

Приставы открыли исполнительное производство в отношении музыканта, заблокировали счета его магазина одежды и творческого центра, а также наложили запрет на регистрационные действия с элитной иномаркой.