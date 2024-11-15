Филипп Киркоров объявлен в розыск из-за его Rolls-Royce
SHOT: судебные приставы объявили в розыск Филиппа Киркорова
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Певца Филиппа Киркорова объявили в розыск судебные приставы из-за 31 неоплаченного штрафа на его автомобиль Rolls-Royce с декабря 2023 года, сообщает SHOT.
Киркоров предпочитает ездить на заднем сиденье машины, за рулем находится водитель, также впереди сидит охранник.
Среди нарушений есть превышение скорости, стоянка в неположенном месте, \нарушение требований разметки. Всего он должен оплатить 24 тыс. рублей.
Из-за неоплаты штрафов приставы открыли исполнительное производство в отношении артиста, наложили запрет на регистрационные действия с его машиной.
Ранее ФНС заблокировала счета магазина одежды и творческого центра Киркорова из-за задолженностей по налогам.