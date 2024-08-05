Фигуранты по делу Савельева сотрудничают со следствием и дают показания

Фигуранты по делу сенатора Дмитрия Савельева сотрудничают со следствием и дают показания, пишет ТАСС .

Неопровержимые доказательства, полученные следствием, стали основанием для задержания сенатора, сообщили агентству в правоохранительных органах.

После того, как следователи получили необходимые показания на сенатора и «установили всю цепочку от исполнителей и посредников до организатора запланированного убийства», было решено обратиться в Совет Федерации для снятия неприкосновенности с чиновника целью его задержания.

Басманный районный суд Москвы на 2 месяца арестовал сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, которого обвиняют в организации убийства своего бизнес-партнера.

Савельева задержали прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Сенатор стал фигурантом дела об организации приготовления к убийству. Генпрокурор Игорь Краснов попросил снять с сенатора неприкосновенность.

Что известно о тульском сенаторе Дмитрии Савельеве, которого обвиняют в организации заказного убийства, читайте в материале РИАМО.