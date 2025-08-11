Фестиваль «Вкусы России» стартует 14 августа на столичной ВДНХ

С 14 по 24 августа в рамках проекта «Лето в Москве» на ВДНХ будет проводиться гастрономический фестиваль «Вкусы России». Жителям и гостям мегаполиса предложат оценить продукты фермеров и национальные блюда из разных регионов РФ, поучаствовать в кулинарных и ремесленных мастер-классах, посетить выступления артистов, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Мероприятие проводят министерство сельского хозяйства РФ и правительство Москвы.

«Фестиваль соберет производителей из Алтайского и Камчатского краев, Мурманской и Тульской областей, Татарстана и других уголков нашей страны. Москвичам и туристам представят аланские пироги, брянский мед, крымский сыр, пензенский кленовый сироп, пермский чайный квас и прочие угощения», — заявила Сергунина.

Площадка мероприятия будет находиться между фонтанами «Каменный цветок» и «Дружба народов». Так, там появится ресторанный дворик, где можно будет попробовать блюда национальной кухни. Среди них будут бурятские буузы, пышные удмуртские оладьи (табани) со сгущенкой, дальневосточная уха с крабом, мидии в сливочном соусе, дагестанский кебаб из баранины, карельский суп с луком, лососем и картофелем.

На сцене организуют кулинарные шоу «Битва на кухне». В них будут принимать участие популярные люди и известные шеф-повары. Планируют танцевать и петь разные инструментальные коллективы из ряда регионов РФ. Например, номера покажут выступающие из Удмуртии, Чувашии, Карелии, Челябинской области.

Для юных гостей и их родителей планируют подготовить локацию «Город профессий АПК „Я в агро“». Там детей познакомят с современными специальностями и технологиями в сельском хозяйстве.

В первый раз «Вкусы России» организовали в 2020–2021 годах как Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания. С 2022 года мероприятие проходит в виде крупного гастрономического фестиваля.

«Лето в Москве» — основной проект теплого сезона года. Он объединяет более 400 площадок. В его программе проведение благотворительных, спортивных мероприятий, мастер-классов, концертов, показов фильмов, театральных постановок и др.