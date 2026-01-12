Фестиваль приходских хоров «Рождественский благовест» состоялся в Одинцово

В Одинцово 11 января в ДК «Солнечный» прошел II Епархиальный фестиваль приходских хоров «Рождественский благовест», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы. Владыка Фома обратился к гостям с приветственным словом и отметил, что рождение Младенца Иисуса — особый праздник для детей.

Фестиваль открылся видео-поздравлением авторов картин, участвующих в епархиальной выставке «О Русь Святая». В концерте приняли участие коллективы большинства благочиний епархии. Звенигородский округ представил молодежный хор «Лик», Истринский — вокальную студию «Премьера» Онуфриевского Дома культуры, Красногорский — Ушаковский хор мальчиков и юношей Успенского храма и старший хор девочек Детской церковной музыкальной школы при Успенском храме.

Можайский округ был представлен коллективом вокально-хоровой студии «Глория», Наро-Фоминский — детским хором храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской и коллективом воскресной школы «Вознесенцы» деревни Бурцево. Одинцовский округ представили хор воскресной школы Георгиевского собора, хор «Sforzando» Одинцовской детской музыкальной школы и семья Федоровых. Рузский округ участвовал детским клиросным ансамблем «Серебряный звон», Шаховский — молодежным хором Всехсвятского храма.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.