Эвелина Бледанс заболела ветрянкой во время отпуска
Телеведущая Эвелина Бледанс сообщила, что заразилась ветрянкой во время отпуска. Иногда высыпания сопровождаются зудом, передает Общественная Служба Новостей.
Эвелина Бледанс рассказала, что во время отпуска у нее появилась сыпь на ногах. Позже телеведущая узнала, что заболела ветрянкой.
«Не пойму, но откуда-то появилась сыпь на ногах. Как оказалось, это ветрянка. Сейчас лечусь, но я так и не поняла, как подхватила ее», — сказала Бледанс.
Телеведущая отметила, что не чувствует сильного дискомфорта. Однако иногда высыпания сопровождаются зудом.
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