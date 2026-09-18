Эвелина Бледанс заболела ветрянкой во время отпуска

Телеведущая Эвелина Бледанс сообщила, что заразилась ветрянкой во время отпуска. Иногда высыпания сопровождаются зудом, передает Общественная Служба Новостей .

Эвелина Бледанс рассказала, что во время отпуска у нее появилась сыпь на ногах. Позже телеведущая узнала, что заболела ветрянкой.

«Не пойму, но откуда-то появилась сыпь на ногах. Как оказалось, это ветрянка. Сейчас лечусь, но я так и не поняла, как подхватила ее», — сказала Бледанс.

Телеведущая отметила, что не чувствует сильного дискомфорта. Однако иногда высыпания сопровождаются зудом.

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