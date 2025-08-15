Еще одна выставка на морскую тематику откроется в Серпухове 17 августа

17 августа в Серпуховском историко-художественном музее состоится торжественное открытие персональной выставки капитана, фотографа, кинематографиста и философа Георгия Тудоси. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Работы художника — это не просто снимки моря, а настоящие истории о том, как оно меняет человека, влияет на душу и расширяет горизонты. Через снимки и истории Георгий Тудоси делится своим опытом, показывая, как стихия воспитывает характер, учит стойкости и открывает новые грани восприятия мира.

Гостей презентации ждет почти настоящая морская регата — они сыграют в авторскую настольную игру от Георгия Тудоси и Евгении Комаровой. Участникам предстоит проложить курс по правилам морской навигации, освоить настоящие морские термины и тактики, проявить стратегическое мышление и поймать удачу в борьбе с морской стихией. Лучшие «капитаны» получат призы от музея и авторов игры.

На открытии выставки Георгий Тудоси также поделится рассказами из истории своих плаваний и съемок.

Открытие запланировано на 15:00. Выставка продлится до 14 сентября. 16+.

Билеты можно приобрести в кассе или на сайте Серпуховского историко-художественного музея. Сам музей находится по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Чехова, 87А. Телефон для справок: 8(985)641-07-40.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.