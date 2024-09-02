«ЕР» в Подмосковье приняла участие в открытии новых и отремонтированных школ

В Московской области 2 сентября за парты сели более 1 млн учеников, среди них более 100 тыс. — первоклассники. Для них в регионе создано 900 образовательных комплексов. К началу нового учебного года по программе «Единой России» и Минпросвещения открыты 39 новых школ и 40 образовательных учреждений после капитального ремонта, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Ежегодно в Московской области строятся новые и капитально ремонтируются образовательные учреждения. Депутатский корпус „Единой России“ совместно с родителями и педагогами весь летний сезон проводили мониторинг хода работ на объектах в муниципалитетах Подмосковья. В августе состоялись большие родительские приемки. Наша главная задача, которая закреплена, в том числе в Народной программе „Единой России“, постоянно совершенствовать качество предоставления образовательных услуг», — сказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов Брынцалов.

В День знаний Игорь Брынцалов посетил торжественную линейку в балашихинской школе № 26, где был открыт бюст Герою России — Владимиру Николаевичу Никишину. С прошлого года учебному заведению присвоено имя Героя. Он также поздравил детей в новой школе № 27, которая открыла свои двери в ЖК «Пехра».

«Эту школу строили несколько лет в рамках нацпроекта „Образование“. Вместе с педагогами и родителями мы старались учесть все до мелочей. В итоге получилась настоящая инновационная площадка. Приятно было видеть, как радуются дети, как им интересно все рассматривать. От всей души поздравил их с Днем знаний, а также директора и учителей», — дополнил секретарь регионального отделения «Единой России».

Председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова добавила, что образовательные учреждения реконструируются практически в каждом городском округе региона, только в Павловском Посаде открываются 4 обновленные школы.

«Это хороший показатель. И мы продолжим прилагать все усилия, чтобы система образования становилась лучше, чтобы дети были вовлечены во все события Подмосковья. Сегодня для 1 285 первоклассников Павловского Посада прозвучал первый звонок. Уверена, что одиннадцатиклассники особенно ждали открытия школ после капитального ремонта — им удалось стать свидетелями важного события. Верю, что и первоклассники будут с гордостью посещать свою новую, современную школу», — прокомментировала Самединова.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутаты Мособлдумы Лидия Антонова и Дмитрий Дениско совместно с секретарем местного отделения «Единой России», главой городского округа Люберцы Владимиром Волковым приняли участие в торжественном открытии новой школы «Созвездие» в ЖК «1-й Лермонтовский».

«Школа „Созвездие“ в ЖК „1-й Лермонтовский“ стала одной из самых больших в округе — она рассчитана на 1500 детей. Система образования в Московской области одна из лучших в России. Это стало возможным благодаря нелегкому труду педагогов, в адрес которых в этот день особые слова благодарности! Вы многое делаете для того, чтобы наши дети получили достойное образование, смогли в полной мере раскрыть свои способности и таланты», — поздравила школьников региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Лидия Антонова.

Она подчеркнула, что добросовестная учеба — это залог будущих побед. Знания не просто расширяют кругозор, они позволяют уверенно идти по жизни, заниматься любимым делом на благо своей малой родины и страны.

Первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын поздравил с началом учебного года учеников нового корпуса школы № 32 в Мытищах. Образовательное учреждение открылось в городе в 2016 году, однако, динамичное развитие и прирост новыми жителями, продиктовали необходимость строительство нового корпуса.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Школа отвечает самым высоким современным требованиям образования. Здесь смогут обучаться 1650 учеников. В новом здании предусмотрены просторные и светлые классы и лаборатории, большой актовый и четыре спортивных зала. К слову, занятия спортом в теплое время года для ребят могут проходить на современном стадионе на территории учреждения с беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площадками, теневыми навесами», — отметил Перепелицын.

Он подчеркнул, что модернизация объектов образования, строительство и капитальный ремонт — это один из ключевых направлений, закрепленный в Народной программе «Единой России».

В Московской области, как и по всей стране, прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний.

По программе капремонта школ, которую реализуют «Единая Россия» и Минпросвещения, к началу учебного года по всей стране открыли двери 406 отремонтированных образовательных учреждений. Также, 2 сентября вводятся 132 новые школы, а до конца года ожидается сдача еще 154 учебных заведений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.