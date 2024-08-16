«ЕР» в Подмосковье передает гумпомощь в ПВРы для жителей Курской области

«Единая Россия» в Московской области передает гуманитарную помощь для граждан, из Курской области. В связи с текущей ситуацией, требующей оперативной реакции, партийные активисты и волонтеры посещают пункты временного размещения, где проверяют условия размещения, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Гумпомощь включает в себя предметы первой необходимости, средства гигиены, игрушки для детей.

Региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение», Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская заявила, что на сегодняшний для «Единой России» наряду с гуманитарной помощью, важно получить обратную связь от людей, размещенных в ПВРах Московской области для последующей помощи в создании благоприятных и комфортных условий проживания.

«Все партийные институты и проекты живут сейчас Курской областью. К нам приехало более 900 человек. У каждого из них есть свои запросы и потребности, и мы стараемся оперативно реагировать. Мы понимаем, что условия размещения и другие аспекты имеют первостепенное значение для новых жителей. Поэтому мы не только решаем срочные и текущие проблемы, но и работаем над созданием комфортного проживания для тех, кто был вынужден покинуть свои дома. В ПВР „Звонкие голоса“ в Клину куряне попросили сушильные шкафы для одежды, в связи с тем, что погода в последнее время дождливая, а больше сменной одежды взять не было возможности. Мы нашли возможность с помощью благотворительного фонда обеспечить людям такие шкафы. В ПВР в лагере „Родник“, беременная женщина обратилась с запросом медицинского сопровождения. Записали будущую маму ко всем нужным специалистам и организовали все необходимые для нее обследования», — сказала Ирина Фаевская.

По словам регионального координатора «Женского движения Единой России», уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой, вещами первой необходимости куряне обеспечиваются сразу по прибытии, а власти уже думают о будущем — сезонной одежде, школьных принадлежностях и зачислении в учебные заведения.

«Мы в настоящее время объезжаем наши ПВР, смотрим условия, собираем список нуждаемости. В зоне особого внимания — дети сироты и дети с ОВЗ, многодетные семьи. Одеждой и всем необходимым на первое время прибывающих к нам детей и взрослых обеспечивают в первый же день, с людьми работают психологи, что очень важно. Задача на ближайшее время — подумать о будущем, обеспечить теплой одеждой на случай похолодания, собрать ребят к школе, если им придется 1 сентября встретить в Подмосковье, привезти игрушки, настольные игры, позаботиться о досуге. Думаю, нам с „Женским движением Единой России“ под силу с этим справиться», — поделилась Ксения Мишонова.

В работе принимает участие и депутатский корпус «Единой России». Так, Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова навестила детей в Центре медицинской и социальной реабилитации детей в Малаховке, где расположились более 100 детей из Курской области.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«В санаторий доставили 103 ребенка вместе с сопровождающими. Большинству из них — меньше 10 лет. Их сопровождали фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции Московской области. Ребят комфортно разместили и предоставили горячее питание. Кроме этого, для детей запланирован профилактический осмотр специалистами областного медицинского центра НИКИ детства», — рассказала Лидия Антонова.

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан также посетил ПВР «Родник», куда прибыло более 150 человек из Курской области, среди них 138 детей.

«В первую очередь обсуждались вопросы одежды, так как дети приехали неподготовленными к нашим климатическим условиям. Также были рассмотрены вопросы питания и дальнейшего образования, как среднего, так и высшего. Все поднятые вопросы были детально проговорены. Ближайшие три школы Пушкинского готовы принять детей на обучение. По остальным вопросам мы будем оперативно работать совместно с муниципалитетом», — прокомментировал Михаил Ждан.

В ПВР были доставлены 4 сушильные машины от секретаря пушкинского отделения «Единой России» Максима Красноцветова.

Депутат фракции «Единая Россия» городского округа Егорьевск Ирина Становова посетила ПВРы, развернутые на территории муниципалитета. Вместе с жителями Егорьевска она подготовила и передала детские кроватки, одежду и предметы личной гигиены в Семейный центр помощи семье и детям «Преображение», где разместились более 60 детей. А также, в пункт временного размещения для семей, который развернут в одном из корпусов Егорьевской больницы.

«Мы вместе будем противостоять этой беде и помогать людям, оказавшимся в этой непростой ситуации. Каждый из нас может внести свой вклад — будь то участие в волонтерских акциях, распространение информации или просто поддержка тех, кто в этом сейчас нуждается», — отметила Ирина Становова.

А в Красногорске активисты «Единой России» обустраивают ПВР в образовательном центре «Созвездие», куда в скором прибудут эвакуированные дети. Для того, чтобы обеспечить их всем необходимым, красногорские единороссы и молодогвардейцы помогли сотрудникам центра с обустройством помещения.

В настоящий момент в Московской области по распоряжению губернатора региона открываются дополнительные пункты временного размещения граждан.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручал компетентным сотрудникам направить в Курскую область автобусы в помощь людям, которые покидали родной регион. В итоге в область доставили и разместили 860 человек.

«Все регионы сейчас активно включились, чтобы не оставить в беде жителей Курской области. Конечно, и Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах, чтобы позаботиться о людях. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. <…> Еще более 60 мальчишек и девчонок до 4 лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский „Добрый дом“ принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Воробьев.