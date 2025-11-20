Энергетики Шатурской ГРЭС присоединились к экоакции

Всемирный день вторичной переработки 18 ноября на Шатурской ГРЭС отметили участием в областной экологической акции. Основной целью мероприятия стало снижение избыточного потребления бумаги, организация ее переработки и формирование ответственной экологической культуры среди сотрудников электростанции, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

Представители различных цехов и подразделений сдавали на переработку использованную офисную бумагу, коробки, старые газеты и журналы.

Общими усилиями было собрано около 4000 килограммов макулатуры. Переработка такого объема бумажного сырья позволяет не только сократить энергозатраты на производство новой бумаги, но и сохранить природные ресурсы — по оценкам экологов, это спасет от вырубки около 40 деревьев.

«Продвижение практик ESG в области экологии одно из ключевых направлений для ПАО „Юнипро“. Участие в таких акциях — это не разовое событие, а системная работа по воспитанию бережного отношения к окружающей среде среди сотрудников компании», — рассказала руководитель пресс-службы филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.