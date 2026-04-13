Экспресс-подготовка к ЕГЭ в Петербурге стоит до 170 тыс руб

Репетитор Митина: интенсив по подготовке к ЕГЭ может добавить 10–20 баллов

Двухмесячная интенсивная подготовка к ЕГЭ в Петербурге обойдется в сумму до 170 тыс. рублей в зависимости от квалификации преподавателя. Эксперты считают, что такой формат может повысить результат на 10–20 баллов, сообщает rosbalt.ru .

В 2026 году основной период ЕГЭ пройдет с 1 по 19 июня. До экзаменов остается около двух месяцев, и спрос на репетиторов растет вместе с ценами.

В Петербурге занятия стоят от 1800–2000 рублей в час в группе или у начинающего преподавателя. Индивидуальные уроки у педагога с опытом от пяти лет — около 3500 рублей, у эксперта ЕГЭ — 5000–5500 рублей.

«Контакты хороших репетиторов передают из рук в руки. <…> А экспресс-подготовка — дело индивидуальное, она обычно ориентирована на выявление пробелов», — пояснила репетитор Марина Митина.

По ее словам, за два месяца можно разобрать сложные темы, отработать задания с высокими баллами и научиться правильно заполнять бланки. Интенсив способен прибавить в среднем 10, реже 20 баллов. При этом суммарная нагрузка у репетиторов не должна превышать трех дней в неделю.

Психолог Анна Минаева отметила, что родителям важно снижать тревожность ребенка и иметь запасные варианты поступления.

При занятиях два раза в неделю по два часа в месяц придется платить от 32 до 88 тыс. рублей. За два месяца сумма достигает 170 тыс. рублей. Итог зависит от стартового уровня и мотивации ученика.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.