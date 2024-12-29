«Детали важны»: россиянам рассказали, как сделать праздничный образ завершенным

Праздничный образ складывается из множества деталей, где главную роль играют аксессуары и акцентные элементы. Они способны подчеркнуть индивидуальность и добавить яркости. Эксперты рассказали РИАМО, как сделать новогодний наряд завершенным.

Каждый образ, даже самый лаконичный, нуждается в акцентах. Это придает наряду законченность, подчеркивает его стиль и выделяет среди других. Детали, будь то блестящие элементы или текстурные аксессуары, могут мгновенно преобразить и сделать его праздничным и выразительным.

«Акцентные детали играют важную роль и придают образу завершенность. В преддверии праздников люди отходят от привычных решений и хотят выглядеть более эффектно. Такого результата можно добиться с помощью декоративных элементов. Например, разрезов, драпировки или фурнитуры. Вышивка, бисер или использование тканей с пайетками способны трансформировать даже самый лаконичный наряд в торжественный», — отметил креативный директор бренда одежды HASS Егор Хридин.

Важным элементом праздничного стиля всегда были и остаются ювелирные изделия. Кольца, браслеты, серьги и подвески способны подчеркнуть индивидуальность и гармонично дополнить наряд. Это добавит образу не только блеск, но и символику.

«Объемные украшения с итальянским характером, переплетения разных оттенков золота и „парящие“ дорожки драгоценных камней создадут эффектный и запоминающийся праздничный образ. Чтобы подчеркнуть изысканный стиль и современный дизайн украшений, выбирайте наряды с чистыми линиями и минималистичными силуэтами. Идеально подойдут платья или костюмы в нейтральных цветах, которые позволят ювелирным изделиям стать центром внимания», — отметила директор по маркетингу компании АЛЬКОР Наталия Лаврова.

Небольшие, но заметные аксессуары также задают праздничное настроение образу. Бархатные ремни, сияющие клатчи, шелковые шарфы или акцентные заколки могут стать изюминкой.

«Аксессуары — это возможность поиграть с образом. Например, новогодний шарф или бархатная сумочка дополнят даже самый минималистичный наряд, добавив в него торжественную ноту. В этом сезоне мы также видим большой интерес к заколкам и головным уборам», — делится директор по маркетингу бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов.

Создание гармоничного праздничного образа — это искусство. Каждая деталь, от основного наряда до небольших аксессуаров, играет свою роль в формировании общего впечатления. Поэтому уделите внимание подбору акцентных элементов, которые подчеркнут вашу индивидуальность, подарят новогоднее настроение и незабываемый образ.