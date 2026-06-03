Эксперты предложили альтернативы окрошке на лето

Эксперты и кулинары поделились рецептами холодных супов, которые могут заменить традиционную окрошку в жару, сообщает MIR24.TV .

Старший научный сотрудник ФИЦ ПХФ и МХ РАН Елена Мартьянова рассказала, что готовит окрошку на тане вместо кваса и кефира. В блюдо она добавляет отварной картофель, колбасу, ветчину, яйца, редис, огурец и много зелени, заправляя таном со сметаной.

«Не так давно я стала готовить окрошку на тане и наконец-то нашла свой идеал. Ни кефир, ни слишком сладкий магазинный квас мне не нравились», — сообщила Мартьянова.

Тем, кто ищет новые вкусы, предлагают гаспачо с клубникой. Для него берут 400 г клубники, 200 г томатов, сладкий перец, чеснок, оливковое масло и бальзамический уксус. Овощи и ягоды пюрируют отдельно, затем соединяют и охлаждают.

Доцент Финансового университета Евгений Сумароков рекомендовал кавказский суп на мацони.

«В жару я рекомендую приготовить холодный кавказский суп на основе мацони. Это традиционный кисломолочный продукт, напоминающий густой йогурт с мягким, чуть терпким вкусом», — пояснил Сумароков.

Для мацнабрдоша мацони смешивают с зеленью, чесноком, перцем и водой. В Средней Азии популярен чалоп — напиток из воды и чакки с огурцом, зеленью и базиликом.

Среди русских блюд выделяют ботвинью из сныти с рыбой и квасом, а также борщок — свекольный бульон или холодник со свеклой, огурцом и лимонным соком, который подают со сметаной.

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