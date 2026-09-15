Эксперты назвали признаки оригинальной брендовой сумки

Проверку стоит начать с материала. Натуральная кожа мягкая, имеет естественный запах и быстро нагревается от ладони; при сгибе она восстанавливает форму без заломов. Натуральная замша бархатистая, а ее ворс меняет оттенок при движении рукой. У тканевых моделей материал должен быть плотным, а узор — совпадать на швах.

У оригинала строчка ровная, стежки одинаковые, без торчащих нитей и разрывов. Следует осмотреть стыки деталей: рисунок и текстура должны совпадать симметрично. Подделку могут выдать кривые швы, прерывающиеся стежки и неровно установленные внутренние карманы.

Важны молнии, замки и заклепки. Качественная фурнитура обычно сделана из металла, имеет четкую гравировку, а молния движется плавно, без скрипа и заеданий. Логотипы должны быть написаны без ошибок, с правильным шрифтом и пропорциями; их можно сверить с изображением на официальном сайте бренда. У многих люксовых изделий есть уникальный серийный номер на бирке, подкладке или металлической пластине.

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