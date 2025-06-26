Эксперт предупредил о бесконтрольном использовании пестицидов в России

Член Общественного совета Минприроды Ставропольского края Василий Авдеев пояснил, что опасные вещества свободно применяются как фермерами, так и частными хозяйствами, а контроль за их использованием практически отсутствует, сообщает «ФедералПресс» .

По данным Россельхознадзора, в 2024 году в каждом девятом образце продукции выявлены превышения допустимых норм содержания пестицидов и нитратов. В 5% случаев использовались препараты, которые не зарегистрированные в России.

Авдеев отметил, что на рынке доступны опасные вещества, такие как фунгицид «Ридомил Голд», относящийся ко второму классу опасности. По его словам, этот препарат может вызывать аллергии и онкологические заболевания, а применять его должны только обученные специалисты. Однако на практике такие средства используются повсеместно без соблюдения правил: превышаются нормы внесения, не проводится мойка техники, не используются защитные костюмы и игнорируются сроки ожидания перед сбором урожая. Это приводит к загрязнению почвы, воды, воздуха и самой продукции.

Эксперт напомнил, что неправильное применение пестицидов уже приводило к экологическим трагедиям. В 2022 году в Ставропольском крае массовая гибель краснокнижных журавлей и других животных произошла из-за отравления территорий, но виновные не были найдены.

Существует риск отравления водоемов: после дождей химикаты смываются с полей и попадают в реки, накапливаются в рыбе и представляют угрозу для здоровья человека. Аналогичная ситуация наблюдается с пчелами — пострадавшие семьи пчел могут производить мед с опасными соединениями.

Авдеев также раскритиковал систему экологической сертификации в России, отметив, что ни одна из сторон не несет реальной ответственности за нарушения. Он подчеркнул, что при строгом контроле и соблюдении правил пестициды могут быть безопасными, однако для этого необходимо ужесточить надзор, ограничить свободную продажу опасных веществ и привлечь общественные организации к проверкам.