Эксперт Котов рассказал о поддержке талантов в России

Прошедшее заседание наблюдательного совета президентской платформы «Россия — Страна Возможностей» подводит итоги масштабной программы поддержки талантливых граждан и проектов за 7 лет. Деятельность платформы активно стимулирует рост компетенций, творчества и лидерства среди россиян, формируя новое поколение российских специалистов, предпринимателей, государственников и активных граждан. Об этом РИАМО сообщил член экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов.

По мнению эксперта, одним из наиболее ярких достижений платформы стало проведение конкурса «Лидеры России», через который прошло более 1 миллиона граждан. Из них более 600 человек заняли руководящие должности в государственных структурах и крупнейших компаниях России.

«Среди значимых проектов стоит отметить конкурс «Это у нас семейное». За год существования конкурса в нем участие приняли более 100 тыс. семейных команд из разных уголков России, представивших интересные идеи и практики воспитания детей, организации досуга и укрепления семейных ценностей», — сказал Котов.

По словам политолога, реализация проектов платформы демонстрирует значительный положительный эффект на общество и экономику. Привлечение талантов, поддержка предпринимательства и социальные инициативы формируют основу для долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности России. Участниками образовательных и профессиональных программ становятся специалисты, готовые внести существенный вклад в модернизацию отраслей промышленности, науки и госуправления.

«РСВ уникальная площадка для объединения усилий власти, бизнеса и гражданского общества, создающая базу для долгосрочного развития страны. Показатели ее деятельности подтверждают успешность выбранного курса, демонстрируют реальные шаги к построению инклюзивного и динамично развивающегося общества. Платформа способна стать локомотивом эволюционных преобразований, необходимых для стабильного процветания России», — резюмировал Котов.