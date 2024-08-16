Эксперт Юров: проекты по микроэлектронике в РФ находятся в стадии пилотирования

«Проекты по микроэлектронике в РФ находятся в стадии пилотирования», — сказал он.

Эксперт уточнил, что проект разработан с применением отечественной микроэлектроники.

«Было бы слишком амбициозно говорить, что Россия впереди планеты всей в области таких решений, но она и не позади», — добавил он.

Юров отметил, что задачи навигационно-связного обеспечения поставлены амбициозные: нужно обеспечить доверенное навигационное поле, в котором объекты будут наблюдаться и будет обеспечен мониторинг этих объектов и связь с ними.

Виктор Юров обратил внимание, что система строится на отечественной микроэлектронной базе, которую разрабатывает предприятие.

«Мы обеспечиваем обмен между абонентами внутри этого поля с базовыми станциями на доверенном уровне, то есть мы обеспечиваем шифрование сигнала, наличие в каждой посылке псевдослучайной последовательности данных, по которым мы можем идентифицировать объект и убедиться в том, что данные, которые он пересылает, абсолютно доверенные», — рассказал спикер.

Эксперт также отметил, что АО «НИИМА „Прогресс“» может генерировать навигационные данные посредством нового источника с помощью сканирования радиоэфира и задействования нейронных сетей.

«Мы ставим эту задачу искусственному интеллекту. С его помощью мы можем стабилизировать навигационный сигнал», — добавил Виктор Юров.

Предназначение системы

Эксперт рассказал, что система «Прогресс» создается в первую очередь для критической инфраструктуры, которой в России достаточно много — энергообъекты, транспортная инфраструктура и т. п.

«Мы ориентируем данное решение на критическую информационную инфраструктуру, в первую очередь планируем интегрировать наши решения туда. Это может быть использовано и для решения задач СВО. Но система сначала должна быть изготовлена и испытана», — пояснил он.

Спикер добавил, что аналогов именно в таком исполнении предприятие не видит.

«Немало систем, которые обеспечивают навигационное поле, но, чтобы интегрировать навигацию в базовые сотовые станции и при этом обеспечить сотовую передачу данных, — мы таких систем не знаем», — отметил Юров.

Систему АО «НИИМА „Прогресс“» ждут испытания в одной из российских акваторий.

«Посмотрим на ее работу, надеемся, что все пройдет хорошо. Далее будем предлагать нашим вооруженным силам обратить внимание на этот комплекс», — заключил Виктор Юров.

Задумка о создании навигационной системы в НИИМА «Прогресс» появилась 4 года назад в результате сложной кооперации и открытой инициативной работы. Далее систему стали расширять, насыщать другими источниками сбора данных. К ним относятся системы искусственного интеллекта, машинное зрение: видеопоток, данные с различных датчиков. Комплекс предполагает широкую агрегацию различных навигационных данных.