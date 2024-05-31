Главная

Экс-супруг Анастасии Заворотнюк отказался приехать на ее похороны

Первый муж Заворотнюк Шварцкопф заявил, что не приедет на похороны актрисы
Общество

Олаф Шварцкопф, который является первым мужем Анастасии Заворотнюк, после смерти актрисы выразил желание лично с ней проститься, однако позднее внезапно передумал, сообщает mk.ru.

«На похоронах не буду. Не получается приехать в Москву», — заявил Шварцкопф.

В браке с Заворотнюк с Олаф прожил около 1 года. По словам мужчины, отношения с Анастасией стали прохладными почти сразу после ЗАГСа.

Шварцкопф в последние годы живет на Урале и после развода с актрисой почти не общался. Экс-супруг поддерживал дружеские отношения с братом актрисы, однако после его смерти связь с другими членами звездной семьи полностью оборвалась.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года. Последние моменты жизни актриса провела вместе со своим мужем Петром Чернышевым.

Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня в Покровском монастыре. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище в Москве.