Эковолонтеры проведут акции по сбору отходов в Подмосковье 4 и 5 апреля

Жители Подмосковья смогут сдать вторсырье на переработку 4 и 5 апреля в нескольких округах региона. Эковолонтеры организуют пункты раздельного сбора более чем по десяти адресам, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В субботу, 4 апреля, акции пройдут в Королеве, Красногорске, Одинцове, Раменском и Черноголовке. В Королеве вторсырье будут принимать с 11:00 до 12:00 по адресу проезд Макаренко, д. 1, а также с 11:00 до 13:00 на улице Калинина, д. 6В.

В Красногорске пункт откроется в Нахабине на улице Королева, д. 8 с 09:00 до 10:00, затем с 15:00 до 16:00 — на Красногорском бульваре, д. 18. В Одинцове акции состоятся с 10:30 до 11:30 на Можайском шоссе, д. 8 и с 12:00 до 13:00 на улице Маковского, д. 2. В Раменском вторсырье примут с 11:00 до 13:00 по адресу улица Гурьева, д. 15, к. 1. В Черноголовке площадка будет работать с 10:00 до 11:00 на улице Первая, д. 9а.

В воскресенье, 5 апреля, акция пройдет в Солнечногорске в поселке Менделеево на улице Куйбышева, д. 1, гараж № 274, с 11:00 до 12:00. В Богородском округе пункт откроется в поселке Зеленый на улице Школьная, д. 48, с 09:30 до 11:00.

На всех площадках участников встретят экоактивисты и помогут правильно рассортировать отходы. Жители смогут сдать более 60 видов вторсырья, которое после переработки вернется в хозяйственный оборот в виде новой продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.