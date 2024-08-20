Экономист Сорокина рассказала о выплатах для школьников к 1 сентября

Экономист Сорокина: в 2024 г выплат к 1 сентября на федеральном уровне не будет

В 2024 году выплат к 1 сентября на федеральном уровне не предусмотрено, и каждый регион самостоятельно принимает решение о помощи социально незащищенным слоям населения, сообщила РИАМО директор ИЭФ ГУУ, профессор Галина Сорокина.

Так, в Москве предусмотрена ежегодная компенсация на комплект детской одежды на период обучения детям из многодетной семьи. В 2024 году сумма выплаты составляет 13 257 рублей на одного ребенка из многодетной семьи. Для получения выплаты родители должны подать заявление на столичном сайте государственных услуг.

В Калужской области эта сумма составит 5 тыс. рублей на каждого ребенка без учета материального положения семьи. Для получения выплаты одному из родителей необходимо обратиться в органы социальной защиты, МФЦ или подать заявление на сайте государственных услуг, отметила эксперт.

В Брянской области компенсация за школьную форму для многодетных семей составит 10 тыс. рублей.

В большинстве регионов есть требование — проживание всей семьи на территории данного субъекта РФ, подчеркнула Сорокина.

«Если в Москве и Калужской, Брянской и многих других областях выплаты не зависят от дохода, то в Московской области многодетные родители получат по 10 тыс. рублей на ребенка, если средний доход на одного члена семьи не превышает 17 тыс. рублей, остальные могут претендовать только на 3 тыс. рублей. Мало того, малоимущие многодетные семьи получат дополнительно подарок — ранец на каждого первоклассника», — констатировала экономист.

Причем как в Москве, так и в Московской области подавать заявление необходимо один раз, в дальнейшем ежегодные выплаты будут проходить автоматически.

В Свердловской области претендовать на выплаты могут только семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратный прожиточный минимум. В этом случае семьи получат по 6 тыс. рублей на ребенка.

В Белгородской области многодетные родители первоклассников получат 2 830 рублей, дети погибших военнослужащих получат уже 15 тыс. рублей компенсации на приобретение школьной и спортивной формы, отметила Сорокина.

По ее словам, многие профсоюзы оказывают содействие своим работникам на приобретение школьной формы, обычно размер этих компенсаций определяется коллективным договором или решением профсоюзного комитета.

«Родителям школьников, которые надеются получить выплаты к 1 сентября, необходимо изучить региональные сайты, коллективный договор организации, в которой они работают, или обратиться в профсоюзную организацию. Однако стоит учесть, что большинство регионов оказывает помощь в приобретении школьной формы многодетным семьям, а некоторые ставят условие малообеспеченности и (или) оказывают помощь только родителям первоклассников», — рассказала эксперт.

В большинстве регионов заявление подается на сайте государственных услуг или в МФЦ. Заявление подает один из родителей, прикрепляя документы, подтверждающие проживание всех членов семьи на территории региона, справки из школы, удостоверение многодетной семьи, сведения о доходах, а также другие документы, указанные на региональных сайтах для получения данной услуги.

Чаще всего выплату можно получить с 1 августа по декабрь, причем срок удовлетворения заявления составляет от 10 до 20 дней, пояснила Сорокина.