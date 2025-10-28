Эколог Кукса назвал причину появления «синих собак» в Чернобыле

Эксперт: необычный окрас собак в Чернобыле вызван красителем, а не радиацией

Появление собак с ярко-синей шерстью в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС связано, скорее всего, с попаданием животных в краситель, а не с воздействием радиации, сообщил магистр экологии и природопользования Александр Кукса в беседе с RT .

Александр Кукса пояснил, что необычный синий окрас шерсти у собак в Чернобыльской зоне, вероятнее всего, возник из-за контакта с красителем или грязью, а не из-за мутаций, вызванных радиацией.

«Собаки с синей шерстью — это на 90% в какую-то грязь они попали, либо в краситель, либо это чья-то шутка. Вряд ли это могла быть какая-то мутация», — пояснил эксперт.

Эколог отметил, что у животных, обитающих в зоне отчуждения, за многие поколения выработался определенный иммунитет к радиации. По его словам, собаки, живущие в этих условиях, менее восприимчивы к ионизирующему излучению, подобно людям, проживающим в горах.

Кукса также добавил, что негативное воздействие радиации частично компенсируется увеличением числа потомства у животных. Например, у мышей в Чернобыле рождается больше детенышей, чем в других регионах, что повышает выживаемость популяции.

Эксперт подчеркнул, что серьезные мутации, несовместимые с жизнью, приводят к гибели эмбрионов или новорожденных, а для закрепления новых признаков в популяции требуется много поколений.

