Эколекторий и спортивные мероприятия пройдут в парках Балашихи с 17 по 23 февраля

В парках Балашихи с 17 по 23 февраля организуют эколекторий, спортивные тренировки и культурные программы для жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение недели с 17 по 23 февраля в парках Балашихи пройдут спортивные и культурные мероприятия. Жителей приглашают на дыхательную гимнастику, общефизическую подготовку, лыжные тренировки и скандинавскую ходьбу. Занятия будут проходить в парке Пехорка-лес, Ольгинском лесопарке, парке на Заречной, парке на Солнечной и Пестовском парке.

В парке Пехорка-лес в понедельник и пятницу состоится дыхательная гимнастика, а во вторник, среду и четверг — занятия по ОФП. В четверг здесь также пройдет культурная программа с активными играми и интеллектуальными заданиями.

В Ольгинском лесопарке во вторник и четверг организуют детские и взрослые лыжные тренировки. В парке на Заречной во вторник и четверг вечером состоятся забеги «В закат», а в субботу — дружеский старт «5 верст». Также во вторник здесь пройдет культурно-развлекательная программа с интерактивом, дискотекой и лекторием.

В парке на Солнечной в среду запланированы разминка и зимняя ОФП. В парке Пехорка в среду и четверг пройдут занятия по скандинавской ходьбе и веселые старты. В четверг на сцене состоится интерактив, дискотека и эколекторий.

В Пестовском парке во вторник и четверг организуют занятия по скандинавской ходьбе, а в субботу — дружеский старт «5 верст» и культурную программу с игровой программой, детской дискотекой, викториной и эколекторием.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.