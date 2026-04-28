Екатерина Лебедева объяснила опасность «дофаминовой ловушки» соцсетей
Кандидат политических наук, преподаватель РАНХиГС Екатерина Лебедева заявила, что соцсети становятся для подростков способом ухода от эмоциональной боли и формируют зависимость от лайков, сообщает RuNews24.ru.
Эксперт центра развития гуманитарных технологий «НОВАЯ ЭРА» отметила, что цифровая среда стала пространством социализации, где формируется идентичность подростков. По ее словам, важно не количество часов в сети, а цель и последствия использования.
«Во время работы в школе учителем я очень часто сталкивалась с комментариями родителей по поводу неконтролируемого использования соцсетей их детьми. необходимо разобраться в том, насколько правильно измерять «нормальность» поведения подростка количеством проведенных в сети часов», — пояснила Екатерина Лебедева.
Она подчеркнула, что проблемой становится компенсаторное использование соцсетей, когда телефон служит единственным способом регулировать эмоции. Тревожные признаки — отказ от базовых потребностей и обязанностей ради ленты, агрессия или апатия без доступа к интернету, замкнутость.
«Во-первых, когда ради ленты вертикальных видео или лайков подросток систематически жертвует витальными потребностями и социальными обязанностями, становиться замкнутым… И самое главное, третье, когда соцсети используются уже не для общения, а как «анестезия от реального мира». Если подростку плохо, и он идет не к семье и друзьям, а занимается бесконечным скроллингом, отключая мозг».
Лебедева считает, что запреты лишь разрушают доверие. Вместо «убери телефон» стоит спрашивать о чувствах, развивать хобби и вводить семейные правила «цифрового детокса». Также подросткам важно объяснять, как алгоритмы манипулируют вниманием ради прибыли.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.