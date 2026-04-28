Екатерина Лебедева объяснила опасность «дофаминовой ловушки» соцсетей

Кандидат политических наук, преподаватель РАНХиГС Екатерина Лебедева заявила, что соцсети становятся для подростков способом ухода от эмоциональной боли и формируют зависимость от лайков, сообщает RuNews24.ru .

Эксперт центра развития гуманитарных технологий «НОВАЯ ЭРА» отметила, что цифровая среда стала пространством социализации, где формируется идентичность подростков. По ее словам, важно не количество часов в сети, а цель и последствия использования.

«Во время работы в школе учителем я очень часто сталкивалась с комментариями родителей по поводу неконтролируемого использования соцсетей их детьми. необходимо разобраться в том, насколько правильно измерять «нормальность» поведения подростка количеством проведенных в сети часов», — пояснила Екатерина Лебедева.

Она подчеркнула, что проблемой становится компенсаторное использование соцсетей, когда телефон служит единственным способом регулировать эмоции. Тревожные признаки — отказ от базовых потребностей и обязанностей ради ленты, агрессия или апатия без доступа к интернету, замкнутость.

«Во-первых, когда ради ленты вертикальных видео или лайков подросток систематически жертвует витальными потребностями и социальными обязанностями, становиться замкнутым… И самое главное, третье, когда соцсети используются уже не для общения, а как «анестезия от реального мира». Если подростку плохо, и он идет не к семье и друзьям, а занимается бесконечным скроллингом, отключая мозг».

Лебедева считает, что запреты лишь разрушают доверие. Вместо «убери телефон» стоит спрашивать о чувствах, развивать хобби и вводить семейные правила «цифрового детокса». Также подросткам важно объяснять, как алгоритмы манипулируют вниманием ради прибыли.

