Ефимов: в 2026 году квартиры по реновации получили уже более 12 тыс москвичей

С января по март документы на равнозначные квартиры по программе реновации оформили почти 12,2 тысячи жителей столицы, сказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«Это почти на 4,6 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2025-го. На востоке столицы документы на комфортное жилье за эти три месяца оформили более 2,1 тыс. горожан, столько же на юго-востоке. На западе ключи от квартир получили свыше 1,7 тыс. человек. По возможности, чтобы переезд проходил максимально комфортно, а адаптация после новоселья занимала минимум времени, город предлагает жилье недалеко от расселяемых домов. Исключение составляют только ЗелАО и ТиНАО, в которых переселение ведется в границах округов и новостройки возводятся в районах с наиболее развитой инфраструктурой», — прокомментировал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Вместе с жилым фондом преображается и инфраструктура районов столицы. Так, на первых этажах домов открываются помещения для магазинов, аптек, кафе, салонов красоты, бытовых сервисов, медицинских и образовательных центров, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

«Участники реновации получают равнозначное жилье с улучшенной отделкой и необходимым оборудованием, поэтому переезжать в новостройки они могут сразу после заключения договоров с городом. В январе договоры на равнозначное жилье заключили около 3,5 тыс. москвичей, в феврале более 4,1 тыс. человек, а в марте почти 4,6 тыс. жителей. Предоставляемые городом квартиры обычно просторнее расселяемых за счет больших по площади кухонь и коридоров», — поделилась министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, услуга «Помощь в переезде» — одна из шести онлайн-услуг суперсервиса «Переезд по программе реновации» на mos.ru. В ее рамках город бесплатно предоставляет участникам программы по реновации грузчиков и транспорт для перевозки вещей из старых квартир в новые.

